Le géant américain de la livraison de colis FedEx a déclaré qu'il n'avait pas constaté de transfert vers le fret aérien en raison des perturbations en mer Rouge qui ont ajouté près de deux semaines aux délais d'acheminement des marchandises.

"Le transport maritime représente 90 % du commerce mondial, de sorte que même un petit changement aurait un impact, mais nous n'en avons pas encore vu beaucoup", a déclaré Raj Subramaniam, PDG de FedEx, lors de la National Retail Conference, dimanche. M. Subramaniam, qui a pris les rênes de l'entreprise en juin dernier, a déclaré que les taux de fret aérien étaient restés stables.

Les attaques des milices Houthi soutenues par l'Iran contre les navires porte-conteneurs en mer Rouge ont forcé certains détaillants à faire des réserves de marchandises avant les vacances du Nouvel An lunaire en Chine en cherchant des alternatives aériennes ou ferroviaires au transport via la mer Rouge, dans un effort pour éviter que les étagères ne soient vides au printemps, ont déclaré des cadres et des experts à l'agence Reuters. (Reportage de Kate Masters et Siddharth Cavale à New York ; Rédaction de Lisa Shumaker)