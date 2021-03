FedEx : BPA ajusté plus que doublé au 3e trimestre

FedEx a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté plus que doublé (+253%) à 939 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit 3,47 dollars par action, un BPA dépassant sensiblement l'estimation moyenne des analystes.



Le groupe de logistique et de messagerie basé à Memphis (Tennessee) a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 2,1 points à 4,9%, tandis que ses revenus se sont accrus de 23% à 21,5 milliards de dollars.



FedEx table sur un BPA ajusté entre 17,60 et 18,20 dollars sur l'exercice en cours, en assumant une reprise de la production industrielle américaine et du commerce mondial, l'absence de restrictions supplémentaires et les attentes actuelles de prix du carburant.



