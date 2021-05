FedEx : lance un programme d'apprentissage sur le e-commerce

FedEx a annoncé aujourd'hui le lancement du FedEx E-Commerce Learning Lab, un nouveau programme développé en collaboration avec Accion Opportunity Fund (AOF), une organisation à but non lucratif permettant aux propriétaires de petites entreprises d'accéder au capital, aux réseaux et au coaching.



Conçu pour venir en aide aux femmes et/ou personnes issues des minorités dont les entreprises ont été fortement impactées la crise sanitaire, le programme offrira un apprentissage pratique intensif à 150 entrepreneurs à travers les États-Unis via une série d'ateliers et à des séances de coaching individuel proposées par des experts du commerce électronique.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.