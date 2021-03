FedEx : objectif de neutralité carbone d'ici 2040

FedEx annonce son objectif d'atteindre des activités neutres en émissions de carbone d'ici 2040, grâce à plus de deux milliards de dollars d'investissements prévus initialement dans l'électrification des véhicules, l'énergie durable et la séquestration du carbone.



D'ici 2040, l'ensemble de son parc de véhicules de ramassage et de livraison de colis doit ainsi être composé de véhicules électriques sans émissions, à l'issue d'un programme réalisé par étapes et visant à remplacer les véhicules existants.



FedEx va aussi octroyer 100 millions de dollars à l'Université de Yale pour l'aider à établir le Yale Center for Natural Carbon Capture, de façon à accélérer la recherche sur les méthodes de séquestration du carbone à grande échelle.



