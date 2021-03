FedEx : s'engage à atteindre la neutralité carbone pour ses opérations d'ici 2040

Ce projet ambitieux inclut l’électrification de la flotte mondiale d’enlèvement et de livraison de colis, ainsi que l’établissement du Centre Yale pour la capture du carbone naturel afin de promouvoir les solutions de séquestration

FedEx Corp. (NYSE : FDX), qui héberge la plus grande compagnie aérienne de fret au monde, a annoncé aujourd’hui un objectif ambitieux visant à atteindre la neutralité carbone pour ses opérations à l’échelle mondiale d’ici 2040.

Pour atteindre cet objectif, FedEx consacre plus de 2 milliards USD d’investissement initial dans trois domaines clés : électrification des véhicules, énergies durables, et séquestration du carbone.

Ceci inclut un engagement de 100 millions USD en faveur de l’Université de Yale afin d’y établir le Centre Yale pour la capture du carbone naturel, qui accélérera la recherche sur les méthodes de séquestration du carbone à grande échelle, en mettant dans un premier temps l’accent sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre équivalentes aux émissions actuelles des compagnies aériennes.

« Nous avons pour responsabilité de prendre des mesures audacieuses afin de résoudre les défis climatiques », a déclaré Frederick W. Smith, PDG de FedEx Corp. « Cet objectif s’appuie sur notre engagement de longue date en faveur de la durabilité à travers nos opérations, tout en investissant dans le même temps dans des solutions transformationnelles à long terme pour FedEx et l’industrie tout entière. »

Parmi les étapes clés vers l’atteinte de son objectif de neutralité carbone figurent :

Électrification des véhicules. D’ici 2040, l’intégralité de la flotte d’enlèvement et de livraison (PUD) de colis FedEx sera composée de véhicules électriques zéro émission. Cette démarche sera réalisée grâce à des programmes progressifs visant à remplacer les véhicules existants. Par exemple, d’ici 2025, 50 % des achats mondiaux de véhicules PUD de FedEx Express concerneront des véhicules électriques, pour atteindre 100 % du total des achats d’ici 2030.

D’ici 2040, l’intégralité de la flotte d’enlèvement et de livraison (PUD) de colis FedEx sera composée de véhicules électriques zéro émission. Cette démarche sera réalisée grâce à des programmes progressifs visant à remplacer les véhicules existants. Par exemple, d’ici 2025, 50 % des achats mondiaux de véhicules PUD de FedEx Express concerneront des véhicules électriques, pour atteindre 100 % du total des achats d’ici 2030. Solutions durables pour les clients. FedEx travaillera aux côtés des clients pour rendre entièrement durables leurs chaînes logistiques, via des offres d’expédition neutres en carbone ainsi que des solutions d’emballage durable.

FedEx travaillera aux côtés des clients pour rendre entièrement durables leurs chaînes logistiques, via des offres d’expédition neutres en carbone ainsi que des solutions d’emballage durable. Carburants durables. FedEx continuera d’investir dans les carburants alternatifs afin de réduire les émissions de ses avions et véhicules.

FedEx continuera d’investir dans les carburants alternatifs afin de réduire les émissions de ses avions et véhicules. Conservation du carburant et modernisation des avions. FedEx s’appuiera sur ses initiatives à succès FedEx Fuel Sense, conçues pour réduire la consommation de carburant de ses avions. Depuis 2012, les programmes FedEx Fuel Sense et Aircraft Modernization ont permis d’économiser au total 1 430 milliards de gallons de kérosène, et d’éliminer plus de 13,5 millions de tonnes métriques d’émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ).

FedEx s’appuiera sur ses initiatives à succès FedEx Fuel Sense, conçues pour réduire la consommation de carburant de ses avions. Depuis 2012, les programmes FedEx Fuel Sense et Aircraft Modernization ont permis d’économiser au total 1 430 milliards de gallons de kérosène, et d’éliminer plus de 13,5 millions de tonnes métriques d’émissions de dioxyde de carbone (CO ). Installations. FedEx poursuivra ses efforts visant à rendre plus durables ses plus de 5 000 installations, grâce à des investissements continus dans les installations efficientes, les énergies renouvelables et d’autres programmes de gestion énergétique.

FedEx poursuivra ses efforts visant à rendre plus durables ses plus de 5 000 installations, grâce à des investissements continus dans les installations efficientes, les énergies renouvelables et d’autres programmes de gestion énergétique. Séquestration du carbone naturel. Le financement de FedEx contribuera à établir le Centre Yale pour la capture du carbone naturel, afin de soutenir la recherche appliquée en matière de solutions de séquestration du carbone naturel.

Le chemin vers la durabilité exige de nouvelles stratégies permettant de retirer et de stocker l’excédent de carbone sur la Terre. Le Centre Yale pour la capture du carbone naturel stimulera la recherche interdisciplinaire dans les domaines des sciences naturelles et de l’ingénierie, dans le cadre d’un effort destiné à accélérer cette démarche.

Les chercheurs du centre développeront des méthodes qui s’appuient sur les systèmes de stockage du carbone naturel, notamment les écosystèmes biologiques et le cycle géologique du carbone, en améliorant, dans la mesure du possible, la vitesse d’absorption du carbone, la quantité de carbone à juguler, ainsi que la durée de stockage du carbone. Au travers de ces efforts, les scientifiques de Yale entendent créer un portefeuille de stratégies d’élimination du carbone capables d’engendrer un impact à l’échelle mondiale.

S’appuyant sur ses réussites initiales dans le secteur de l’aviation, le centre élargira son champ d’application pour s’intéresser à d’autres sources mondiales d’émissions – en publiant et partageant ses conclusions afin que les entreprises, industries et gouvernements puissent bénéficier de ces travaux, qui accéléreront l’adoption et la mise en œuvre de stratégies de capture du carbone naturel à travers le monde.

« La résolution du changement climatique constitue un défi complexe qui exige une action urgente, et les stratégies de capture du carbone naturel seront un élément clé de cette action », a déclaré le Dr Ingrid C. « Indy » Burke, doyenne Carl W. Knobloch, Jr. de la Faculté de l’environnement de Yale. « Grâce à la création du Centre Yale pour la capture du carbone naturel, nous entendons développer des stratégies de capture du carbone mesurables, destinées à compenser les émissions de carbone à l’échelle mondiale. »

L’engagement de FedEx s’appuie sur une riche tradition de pratiques durables. Depuis 2009, les efforts de la société ont contribué à réduire d’environ 40 % l’intensité des émissions de CO 2 au sein de l’entreprise, malgré une augmentation de 99 % du volume de colis au cours de cette période. Récemment, FedEx s’est positionnée à la première place de son secteur dans le classement 2021 des « Entreprises les plus équitables d’Amérique » de JUST Capital dans la catégorie environnement, ainsi qu’à la première place du secteur des voyages, des transports et de la logistique dans le classement 2021 des « Entreprises les plus responsables d’Amérique » de Newsweek.

« Bien que nous ayons réalisé de formidables progrès dans la réduction de notre impact environnemental, il nous faut accomplir davantage. La santé à long terme de notre industrie est directement liée à la santé de la planète, mais cet effort est bien plus que le but ultime, il s’agit de la bonne chose à faire », a déclaré Mitch Jackson, directeur de la durabilité chez FedEx Corp. « Chez FedEx, nous nous engageons à mettre en contact les individus et les opportunités de manière responsable et ingénieuse. Les mesures que nous prenons aujourd’hui engendreront un impact positif pour les générations à venir. »

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux sociétés du monde entier une vaste gamme de services de transport, de commerce électronique et d’affaires. Avec un chiffre d’affaires annuel de 75 milliards $, la société offre des solutions commerciales intégrées, par le biais de sociétés exploitantes qui affrontent la concurrence collectivement, qui exercent leurs activités de manière collaborative, et qui innovent dans le numérique sous la prestigieuse marque FedEx. Systématiquement classée parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx motive ses près de 600 000 collaborateurs à rester focalisés sur la sécurité, sur les normes éthiques et professionnelles les plus strictes, ainsi que sur les exigences de leurs clients et de leurs collectivités. Pour en savoir plus sur les efforts de durabilité continus de FedEx, rendez-vous sur sustainability.fedex.com.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des déclarations prévisionnelles, notamment les déclarations relatives à notre objectif d’atteindre la neutralité carbone pour nos opérations à l’échelle mondiale d’ici 2040, à nos stratégies visant à atteindre notre objectif de neutralité carbone, ainsi qu’aux hypothèses sous-jacentes. Les déclarations prévisionnelles incluent les déclarations précédées par, suivies par ou incluant les termes « sera », « est susceptible de », « pourrait », « serait », « devrait », « pense », « s’attend à », « anticipe », « prévoit de », « estime », « cible », « projette de », « entend », « s’engage à », ou toute expression similaire. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels, notamment les plans et calendriers de projets, les réductions futures des émissions et de l’intensité des émissions, les résultats relatifs à la capture du carbone, ainsi que l’impact des efforts opérationnels et technologiques, et l’expérience historique ou les résultats futurs envisagés ou sous-entendus dans lesdites déclarations prévisionnelles.

Les incertitudes et risques potentiels incluent, sans toutefois s’y limiter : notre capacité à exécuter nos stratégies et à atteindre nos objectifs conformément aux coûts prévus et délais attendus ; la disponibilité des véhicules électriques zéro émission, des carburants alternatifs, des avions écoénergétiques et d’autres matériaux et composants ; les difficultés imprévues en termes de production, de conception, d’exploitation et de technologies ; les résultats des efforts de recherche et des futurs développements technologiques, y compris la capacité à développer des projets et technologies sur une base commercialement compétitive, notamment en matière de séquestration du carbone et/ou d’autres processus connexes ; la conformité avec, ainsi que les modifications et ajouts apportés aux réglementations, impôts, frais, obligations ou mandats régionaux et internationaux concernant les émissions de gaz à effet de serre, les coûts du carbone ou les objectifs liés au climat ; les réglementations et exigences relatives au travail qui restreignent ou entravent notre capacité à imposer des obligations à des tiers concernant nos réseaux de transport ; l’adaptation des produits aux préférences des clients et l’acceptation de solutions de chaîne logistique durable de la part de nos clients ; les mesures des concurrents et pressions concurrentielles ; le rythme de la reprise mondiale et régionale suite à la pandémie de COVID-19 ; ainsi que d’autres facteurs figurant dans les dépôts de FedEx auprès de la Securities and Exchange Commission. Toute déclaration prévisionnelle est valable uniquement à la date à laquelle elle a été faite. Nous ne sommes soumis à aucune obligation et ne nous engageons en aucune manière à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prévisionnelle, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour d’autres raisons.

