FedEx : ne délivre par les profits attendus

Le 20 décembre 2023

FedEx a dévoilé des profits plus faibles que prévu et légèrement réduit son objectif de revenus. Le géant américain de la messagerie a réalisé au deuxième trimestre, clos fin novembre, de son exercice fiscal 2024 un bénéfice net en hausse de 14% à 900 millions de dollars, soit 3,55 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 3,99 dollars, à comparer avec un consensus de 4,19 dollars. Le chiffre d’affaires a reculé de 3% à 22,165 milliards de dollars alors que Wall Street visait 22,36 milliards de dollars.



Pour l'exercice, le groupe prévoit désormais une baisse de ses revenus comprise entre 0% et 5% contre une stabilité auparavant. Le bénéfice annuel ajusté est toujours attendu entre 17 et 18,50 dollars par action.



FedEx prévoit de racheter 1 milliard de dollars supplémentaires d'actions au cours de l'exercice 2024. Les liquidités disponibles au 30 novembre 2023 s'élevaient à 6,7 milliards de dollars.