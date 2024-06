FedEx a prévu un bénéfice pour l'exercice 2025 supérieur aux estimations des analystes mardi, anticipant que les réductions de coûts prévues pour l'année se traduiraient par des gains de marge, même si le chiffre d'affaires reste confronté à une demande morose pour l'expédition de colis.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 16 % dans les échanges après la cloche, tandis que celles de son rival United Parcel Service ont augmenté de près de 2 %.

FedEx fusionne ses différentes activités de livraison dans le but d'améliorer son efficacité à un moment où le marché mondial du transport, obstinément mou, voit ses bénéfices diminuer.

FedEx a déclaré avoir réduit ses coûts structurels de près de 1,8 milliard de dollars au cours de l'exercice clos en mai 2024 et prévoir des réductions de coûts permanentes de 2,2 milliards de dollars supplémentaires d'ici la fin de l'exercice 2025.

Son contrat non rentable avec le service postal américain, qui représentait environ 1,75 milliard de dollars de revenus pour FedEx au cours de l'exercice clos en mai 2023, prendra fin en septembre prochain.

L'entreprise de livraison de colis prévoit que le bénéfice par action de l'exercice 2025 se situera entre 20,00 et 22,00 dollars, dont le point médian est légèrement supérieur à l'estimation des analystes de 20,92 dollars par action.

Mais les revenus de l'entreprise restent difficiles. La production industrielle et la demande d'expédition de colis - les deux principaux moteurs de l'entreprise - sont faibles en raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt.

L'unité de livraison de nuit Express, la plus importante de la société, est confrontée à une baisse des volumes, car l'USPS transfère les colis des services aériens, plus lucratifs, vers des services terrestres, plus économiques.

FedEx a déclaré un chiffre d'affaires combiné de 22,1 milliards de dollars, légèrement supérieur aux 21,9 milliards de dollars de l'année dernière et aux 22,06 milliards de dollars estimés par les analystes. (Reportage d'Ananta Agarwal à Bengaluru et de Lisa Baertlein à Los Angeles ; rédaction de Pooja Desai)