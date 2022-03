FedEx : relèvement des objectifs annuels

A l'occasion de sa publication trimestrielle, FedEx a annoncé jeudi soir relever sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de son exercice 2021-22 à entre 18,60 et 19,60 dollars, à comparer à 18,25-19,25 dollars en estimations précédentes.



Au titre de son troisième trimestre comptable, le groupe de logistique et de messagerie a dévoilé un BPA ajusté de 4,59 dollars par action, contre 3,47 dollars un an auparavant, et un profit opérationnel ajusté en progression de 37% à 1,46 milliard.



Sa marge opérationnelle ajustée s'est ainsi améliorée de 1,3 point à 6,2%, aidée notamment par un revenu par livraison plus élevé et par une météo hivernale plus clémente qu'un an auparavant, pour des revenus en croissance de près de 10% à 23,6 milliards.



