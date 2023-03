FedEx transporte moins de colis mais compte sur ses mesures d'économies

New York (awp/afp) - Le groupe américain de messagerie et livraison de colis FedEx a vu son activité ralentir en décembre et en début d'année, ce qui a fait baisser son chiffre d'affaires et ses bénéfices, mais compte sur ses mesures d'économies pour la suite, selon un communiqué jeudi.

L'entreprise a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, faisant grimper son titre de 11% dans les échanges électroniques à la Bourse de New York.

Le groupe avait annoncé fin décembre vouloir réduire ses coûts de 3,7 milliards de dollars pour l'ensemble de son exercice décalé 2023, qui s'achèvera fin mai, en immobilisant par exemple certains avions.

"Nous avons continué à agir pour améliorer notre efficacité, et nos actions en matière de coûts se mettent en place, ce qui améliore les perspectives pour l'année fiscale en cours", a souligné le directeur général, Raj Subramaniam, dans le communiqué.

Sur la période allant de décembre à février, les résultats "ont été affectés par la faiblesse continue de la demande", remarque l'entreprise.

Le nombre moyen de paquets transportés chaque jour a reculé sur la période dans toutes ses catégories d'activités (envois par avion, petits et gros colis) par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le même temps, FedEx a augmenté ses tarifs.

Son chiffre d'affaires a reculé de 6% à 22,2 milliards de dollars tandis que son bénéfice net a reculé de 31% à 771 millions de dollars.

