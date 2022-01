FedEx : une plateforme 'en tant que service' avec Microsoft

FedEx et Microsoft ont annoncé lundi qu'ils avaient l'intention d'étendre leur accord de collaboration avec la mise en place d'une plateforme logistique 'en tant que service'.



Les deux groupes américains disent vouloir associer la dimension du réseau de FedEx avec les applications métier de Microsoft Dynamics 365 en vue de proposer une 'multi plateforme' destinée à la fois aux distributeurs, aux vendeurs et aux marques.



L'idée consisterait à conjuguer les données récoltées par FedEx avec les outils d'orchestration des commandes de Dynamics 365 afin de proposer aux marques des fonctionnalités leur permettant de mieux répondre aux achats de leurs clients.



Dans leur communiqué, FedEx et Microsoft - qui collaborent depuis 2020 - expliquent qu'ils ont déjà recours à des technologies comme l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique pour traiter les 17 millions de colis qui transitent chaque jour par le réseau FedEx afin de proposer un éclairage précis aux marques clientes.



Les ambitions des deux groupes se manifestent alors que le marché américain du transport de marchandises devrait atteindre quelque 110 millions d'unités cette année, dont 86% en provenance du seul commerce électronique.



