Fedex chute en Bourse, ses bénéfices entamés par les difficultés à recruter

New York (awp/afp) - Le transporteur de lettres et colis américain Fedex reculait fortement à Wall Street mercredi, la difficulté à trouver des travailleurs ayant lesté ses résultats trimestriels en augmentant les coûts salariaux et en compliquant les opérations.

Le titre du groupe, qui a abaissé ses prévisions annuelles, perdait 8,2% dans les premiers échanges de la séance à la Bourse de New York.

Son bénéfice net au premier trimestre comptable, qui se terminait fin août, a reculé de 11%, à 1,11 milliard de dollars.

Le groupe estime que ses coûts ont augmenté de 450 millions de dollar sur un an en raison des tensions sur le marché du travail.

Ces dernières "ont une incidence sur la disponibilité de la main-d'oeuvre, entraînant des inefficacités dans le fonctionnement du réseau, des salaire plus élevés et une augmentation des dépenses pour le transport", a souligné le groupe dans un communiqué.

Pour illustrer ces difficultés, le directeur des opérations Raj Subramaniam a donné en exemple, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, un entrepôt de Fedex à Portland dans l'Oregon.

Il fonctionne actuellement avec seulement 65% du personnel nécessaire normalement, obligeant les équipes à dérouter 25% des paquets reçus vers d'autres centres afin qu'ils soient distribués dans les temps. Cela implique plus d'opérations pour traiter les colis, plus de transports et le recours à des transporteurs tiers.

Ces coûts supplémentaires ont été en partie compensés par une hausse des prix sur les paquets et le fret et par une hausse des envois express à l'international.

Mais la marge opérationnelle du groupe a baissé de 8,5% sur la période en 2020 à 6,8% en 2021.

Les conditions au premier trimestre ayant été "plus compliquées qu'anticipé", le groupe prévoit désormais pour l'ensemble de son année fiscale un bénéfice ajusté par action compris entre 18,25 et 19,50 dollars contre 18,90 et 19,90 dollars auparavant.

