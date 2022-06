Fedex : croissance de 37% du BPA au 4e trimestre

FedEx a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté de 6,87 dollars au titre des trois derniers mois de son exercice 2021-22, en croissance de 37,1% en comparaison annuelle, et un résultat opérationnel ajusté en progression de 13,2% à 2,23 milliards.



Sa marge opérationnelle ajustée s'est ainsi améliorée de 0,5 point à 9,2% pour des revenus en croissance de près de 8% à 24,4 milliards, malgré une demande en livraisons plus faible sur fond d'une moindre croissance économique et de problèmes d'approvisionnement.



Affichant un BPA ajusté de 20,61 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, dépassant ainsi sa fourchette-cible d'il y a trois mois (18,60 à 19,60 dollars), le groupe de logistique et de messagerie l'anticipe entre 22,45 et 24,45 dollars pour 2022-23.



