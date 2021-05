Fedex : soutient et subventionne les initiatives durables

Fedex a fait savoir aujourd'hui que FedEx Cares, son programme d'engagement communautaire, allait soutenir une douzaine d'organisations à but non lucratif en leur remettant 50 000 dollars chacune, en reconnaissance de leur travail dans la promotion de solutions durables pour améliorer l'environnement.



'Notre planète a besoin de nouvelles solutions, de l'innovation et de la technologie pour bâtir un avenir durable', a déclaré Mitch Jackson, directeur du développement durable de FedEx Corporation.



'Ce programme mondial de subventions est une extension de notre engagement continu à investir dans les ONG pour faire bouger le monde de manière plus durable. Chacun d'eux est à l'origine d'un réel changement en développant des solutions durables qui profiteront à l'environnement et à notre Terre - l'adresse que nous partageons tous. '





