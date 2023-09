Fedex : objectifs de BPA resserrés en hausse pour l'exercice

A l'occasion de la publication de ses résultats de premier trimestre comptable mercredi soir, FedEx a révisé ses prévisions pour l'exercice 2023-24 pour prévoir désormais un BPA ajusté de 17 à 18,50 dollars, au lieu de 16,50 à 18,50 dollars en fourchette-cible précédente.



En revanche, le groupe de logistique et de transport de colis anticipe maintenant un chiffre d'affaires annuel à peu près stable, à comparer à sa prévision précédente d'un chiffre d'affaires stable ou en croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre'.



Sur les trois premiers mois de l'exercice, il a engrangé un BPA ajusté de 4,55 dollars, contre 3,44 dollars un an auparavant, avec une marge opérationnelle non-GAAP améliorée de deux points à 7,3% pour des revenus en baisse de 6,5% à 21,7 milliards.



'FedEx Ground a connu un trimestre exceptionnel qui, avec l'amélioration des bénéfices de FedEx Express et le contrôle des dépenses, a conduit à notre performance financière globale meilleure que prévu', commente son CEO Raj Subramaniam.



