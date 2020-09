Fedex profite à plein de la pandémie mais hésite à se prononcer sur la suite

New York (awp/afp) - Le groupe américain de transport de lettres et paquets Fedex a vu son bénéfice bondir entre juin et août grâce à l'engouement des consommateurs pour les commandes en ligne pendant la pandémie, mais reste malgré tout prudent pour les mois à venir.

"Alors que la demande des entreprises s'est améliorée au premier trimestre, les incertitudes persistantes compromettent notre capacité à prévoir les bénéfices pour l'année complète", a souligné le directeur financier de la société Alan Graf, dans un communiqué.

Sur le premier trimestre de son année fiscale décalée, le bénéfice net du groupe s'est envolé de 67% à 1,25 milliard de dollars.

Rapporté par action, la référence à Wall Street, cela revient à 4,87 dollars là où les analystes anticipaient 2,69 dollars.

Son chiffre d'affaire a de son côté progressé de 13% à 19,3 milliards de dollars sur le trimestre, soit bien plus que les 17,55 milliards attendus.

"La croissance de nos bénéfices souligne l'importance de nos initiatives commerciales et de nos investissements au cours des dernières années et, à bien des égards, nos stratégies ont répondu à l'accélération du monde", a remarqué Frederick Smith, le directeur général de FedEx.

Le groupe a profité d'une hausse des volumes sur les services prioritaires à l'international, sur les services de livraisons aux Etats-Unis, et d'optimisations dans ses opérations.

Ses dépenses ont aussi un peu augmenté, notamment pour répondre à la forte demande, étendre les services et pour s'assurer de la protection sanitaire des salariés, comme des clients.

Le titre de Fedex bondissait de 7% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York.

