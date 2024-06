Les actions européennes ont ouvert en hausse mercredi, les valeurs industrielles et technologiques figurant parmi les principaux gains, tandis que l'attention restait focalisée sur les données cruciales de l'inflation américaine et les élections françaises prévues plus tard dans la semaine.

Le STOXX 600 paneuropéen était en hausse de 0,4%, à 0712 GMT.

Les valeurs industrielles ont augmenté de 0,6%, soutenues par l'allemand DHL avec un bond de 2,5% après que son homologue américain FedEx ait prévu son bénéfice fiscal 2025 au-dessus des estimations des analystes.

Le sous-indice technologique a progressé de près de 1%, suivant un rallye nocturne sur Wall Street.

Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation américaine, qui pourraient jouer un rôle clé dans l'évaluation des perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Les données sur les prix à la consommation en France, en Espagne et en Italie sont également attendues cette semaine.

Le premier tour des élections législatives françaises sera également dans le collimateur des investisseurs.