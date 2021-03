La valeur du jour à Wall Street FEDEX délivre des résultats trimestriels impressionnants

FedEx réalise une performance remarquée aujourd'hui au S&P 500, puisque le groupe s'est installé sur la seconde marche de l'indice new-yorkais avec un bond de 6,24% à 279,96 dollars. Le géant des services de livraison de colis profite des excellents résultats réalisés au troisième trimestre de son exercice 2021 (période décembre-février). La firme de Memphis a en effet multiplié par 2,8 ses bénéfices par rapport à la même période l'an dernier, ceux-ci s'établissant à 892 millions de dollars, ou 3,3 dollars par action.



En données ajustées, le BPA est ressorti à 3,47 dollars, soit une multiplication par près de 2,5 sur un an, dépassant ainsi le consensus FactSet qui visait 3,3 dollars.



Le bénéfice d'exploitation a lui aussi bondi, passant de 411 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2020 à 1,01 milliard un an plus tard. Cette performance résulte principalement de "la forte croissance du volume des colis résidentiels aux États-Unis et des services FedEx International Priority, ainsi que des initiatives tarifaires dans tous les segments de transport", a expliqué FedEx.



Elle a été "partiellement compensée par les coûts liés au soutien de la forte demande et à l'expansion des services, les charges de rémunération variable, l'augmentation des taux de main-d'œuvre et un jour ouvrable de moins".



Par ailleurs, le groupe a révélé que son bénéfice d'exploitation avait été amputé de 350 millions de dollars en raison des conditions climatiques extrêmes du mois de février, qui ont "considérablement entravé les activités de plusieurs des plus grandes installations de la société", notamment le principal centre de FedEx Express à Memphis, ainsi que celui d'Indianapolis et dans le nord du Texas.



Le chiffres d'affaires a pour sa part progressé de 22,9% à 21,5 milliards de dollars, largement au-dessus du consensus FactSet de 17,5 milliards.



FedEx s'attend à ce que la demande reste "très élevée dans un avenir prévisible". Il anticipe pour l'intégralité de l'exercice 2021 un bénéfice par action compris entre 16,8 et 17,4 dollars avant les ajustements liés à ses plans de retraite (contre 4,9 dollars lors de l'exercice précédent), et un BPA ajusté de 17,6 à 18,2 dollars (contre 9,5 dollars l'an dernier).