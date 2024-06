La valeur du jour à Wall Street - FedEx bondit : prévisions financières optimistes pour 2025

FedEx (+14,29% à 293,12 dollars) bondit à Wall Street au lendemain de la publication de ses bons résultats annuels et de l'annonce de perspectives financières rassurantes pour l'année 2025. "Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a légèrement augmenté par rapport à la période de l'année précédente. Le résultat d'exploitation et la marge se sont améliorés, reflétant la baisse des coûts structurels, la société ayant poursuivi l'exécution de son programme Drive", explique le spécialiste du transport international de fret, au sujet de sa performance.



FedEx précise avoir "enregistré quatre trimestres consécutifs d'augmentation du résultat d'exploitation et de la marge dans un environnement de revenus difficile".



Sur ce quatrième trimestre, son résultat d'exploitation est passé en un an de 1,5 à 1,56 milliard de dollars.



Sur l'exercice 2023/2024, le résultat d'exploitation de FedEx est ressorti à 5,56 milliards de dollars contre 4,91 milliards de dollars il y a un an. Le résultat net a augmenté sur un an, passant de 3,97 à 4,33 milliards de dollars.



Sur cet exercice, le bénéfice par action a augmenté passant de 15,48 dollars à 17,21 dollars. Il a atteint 5,41 dollars par action en données ajustées au quatrième trimestre, dépassant le consensus de 5,37 dollars.



Toutefois, sur cet exercice, l'entreprise américaine a dégagé des revenus à hauteur de 87,7 milliards de dollars contre 90,2 milliards de dollars sur l'exercice 2022/2023. Ses revenus s'élèvent à 22,1 milliards au quatrième trimestre contre 21,9 milliards il y a un an à la même période



Pour 2025, FedEx table sur une croissance des revenus entre 1 et 6%. Selon Invest Securities, l'entreprise américaine anticipe que les réductions de coûts prévues apporteraient des gains de marge avec un bénéfice net par action ajusté compris entre 20 et 22 dollars contre 20,92 dollars attendus.



En outre, pour l'exercice 2025, FedEx prévoit aussi de racheter 2,5 milliards de dollars d'actions ordinaires FedEx, dont 1 milliard de dollars au cours du premier trimestre fiscal. Précédemment le groupe a annoncé une augmentation de 10% (0,48 dollar par action) du dividende annuel, qui passera à 5,52 dollars par action.