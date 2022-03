Le président-directeur général de FedEx Express, Donald F. Colleran, prendra sa retraite le 31 décembre 2022.

Richard W. Smith est nommé successeur

FedEx Corp. (NYSE : FDX) a annoncé aujourd'hui que Donald F. Colleran, président et PDG de FedEx Express, prendra sa retraite le 31 décembre 2022, après une remarquable carrière de près de 40 ans chez FedEx. Richard W. Smith, président régional des Amériques et vice-président exécutif de l'assistance mondiale, succédera à M. Colleran en tant que président et PDG de FedEx Express.

M. Colleran a occupé plusieurs postes de direction clés chez FedEx après avoir rejoint la société en provenance de Flying Tigers lors de son acquisition par FedEx en 1989. En 1992, il s'est installé à Tokyo et a entamé une carrière internationale de 12 ans dans la gestion des ventes et des opérations internationales qui l'a conduit de Tokyo à Hong Kong et à Toronto, où il a occupé le poste de président de FedEx Express Canada. L'un des pionniers de nos activités internationales, M. Colleran a contribué à jeter les bases de la croissance significative de ce secteur du portefeuille de FedEx. Il a ensuite occupé le poste de vice-président senior des ventes internationales avant d'être nommé vice-président exécutif et directeur des ventes de FedEx Corp en 2017. Il a assumé son rôle actuel de président et de PDG de FedEx Express en 2019.

« En lançant de nouvelles capacités pour nos clients, puis en assumant la direction de notre équipe mondiale FedEx Express pendant certaines des périodes les plus difficiles, notamment la pandémie de COVID-19, Don a joué un rôle déterminant dans la création et l'exécution de notre remarquable stratégie de croissance mondiale », a déclaré Raj Subramaniam, président et directeur des opérations de FedEx Corp. « Tout au long de sa carrière, il a fait preuve d'un engagement inébranlable envers nos clients et les membres de notre équipe. J'ai un profond respect pour Don et pour le remarquable dynamisme dont il a fait preuve au cours de son mandat chez FedEx, notamment en tant que défenseur inébranlable de notre culture de renommée mondiale. En plus des résultats commerciaux impressionnants qu'il a obtenus au cours de plusieurs décennies, Don laisse un héritage de mentorat et de constitution d'une équipe incroyable de dirigeants qui sont prêts à hisser l’activité Express au niveau supérieur. Nous lui souhaitons bonne chance pour sa retraite après une longue et brillante carrière. »

Richard W. Smith deviendra président et PDG élu de FedEx Express le 1er avril 2022, et assumera l’ensemble de ses fonctions le 1er septembre 2022. M. Colleran restera chez FedEx Express en tant que conseiller exécutif du PDG jusqu'à la fin du mois de décembre afin d'assurer une transition en douceur des responsabilités.

M. Smith a rejoint FedEx en 2005. Avant cela, il a été président et PDG de FedEx Logistics et a occupé une série de postes de direction dans les secteurs des sciences de la vie, des soins de santé et des solutions clients, notamment en tant que vice-président des services commerciaux mondiaux et directeur général des sciences de la vie et des services spécialisés.

« Richard a une connaissance approfondie de nos activités et a joué un rôle central dans plusieurs de nos initiatives les plus importantes, notamment notre stratégie en matière de véhicules électriques et nos efforts de distribution de vaccins vitaux pour lutter contre la pandémie de COVID-19 », a déclaré M. Subramaniam. « Avec l'équipe de direction exceptionnelle que nous avons en place pour exécuter notre stratégie, y compris des leaders comme Richard, j’ai pleine confiance dans l'avenir de FedEx. »

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux sociétés du monde entier une vaste gamme de services de transport, de commerce électronique et d’affaires. Avec un chiffre d’affaires annuel de 90 milliards USD, la société offre des solutions commerciales intégrées, par le biais de sociétés exploitantes qui affrontent la concurrence collectivement, qui exercent leurs activités de manière collaborative, et qui innovent dans le numérique sous la prestigieuse marque FedEx. Systématiquement classée parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx motive ses près de 600 000 collaborateurs à rester focalisés sur la sécurité, sur les normes éthiques et professionnelles les plus strictes, ainsi que sur les besoins de leurs clients et de leurs collectivités. FedEx s’engage à mettre en contact les individus et les opportunités à travers le monde de manière responsable et ingénieuse, avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone dans ses opérations, d’ici 2040. Pour en savoir plus, rendez-vous sur about.fedex.com.

