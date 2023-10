Pour la première fois depuis plus de quatre ans, les détaillants américains et les autres clients des services de livraison obtiennent facilement des remises de la part de United Parcel Service et de FedEx, selon des données du secteur et des entretiens avec sept professionnels qui conseillent les expéditeurs dans les négociations sur les prix.

Il s'agit d'un revirement radical par rapport à 2021 et au premier semestre 2022, lorsque UPS et FedEx, submergés par le volume des achats en ligne du début de la pandémie, rejetaient les demandes de rabais et sélectionnaient les clients les plus rentables. Aujourd'hui, ces mêmes entreprises se battent pour remplir les camions alors que la demande diminue.

Si l'on exclut le service postal américain (USPS) et Amazon.com, UPS et FedEx dominent le secteur de la livraison à domicile aux États-Unis, avec une part de près de 50 % et un chiffre d'affaires annuel combiné de 191 milliards de dollars. Ils ont imposé des augmentations générales annuelles de tarifs de plus de 30 % entre 2019 et 2024, et sont souvent presque au même niveau en matière de prix.

"Ils doivent se battre pour chaque colis à l'heure actuelle, ce qui est excellent pour les expéditeurs", a déclaré Kenneth Moyer, partenaire de LJM Consultants et ancien négociateur des prix d'UPS, qui travaille aujourd'hui avec des clients de la livraison.

Selon Deyman Doolittle, cofondateur du cabinet de conseil ShipSigma, qui aide les entreprises à réduire leurs coûts d'expédition, la faiblesse de la demande a créé un environnement "très juteux" qui permet aux clients de réaliser des économies.

Les consultants ont refusé d'identifier leurs clients.

Les tarifs des services de livraison par voie terrestre privilégiés par les détaillants en ligne sont tombés en dessous des niveaux de 2022 au cours du deuxième trimestre et devraient être en baisse pendant tout le troisième trimestre, selon l'indice TD Cowen/AFS Ground Parcel Freight Index. Si cette baisse se concrétise sur l'ensemble du trimestre, ce serait la première depuis que l'indice a commencé à recueillir des données en glissement annuel en janvier 2019.

FedEx a déclaré dans un communiqué qu'elle gère stratégiquement les tarifs avec les clients en fonction de facteurs, notamment le niveau de volume, le secteur d'activité et le type d'expédition.

Dans un communiqué, UPS a déclaré qu'il n'utilisait pas les remises comme seul moyen de regagner les marchés perdus lors des négociations contractuelles controversées avec les Teamster cet été. Le numéro un mondial de la livraison de colis a ajouté qu'il utilisait les négociations de prix pour encourager les clients attractifs à forte marge ou à volume élevé, tout en décourageant les livraisons à coût élevé.

La nouvelle position du transporteur a aidé certains détaillants en ligne à réduire leurs coûts, ce qui permet de faire baisser les prix pour les consommateurs.

Le grand magasin Macy's et la société de location de vêtements de créateurs Rent the Runway - tous deux clients d'UPS - ont déclaré à Wall Street qu'ils réalisaient des économies grâce aux accords de livraison récemment négociés, notamment une réduction de 50 points de base au cours du deuxième trimestre chez Macy's. Les deux entreprises ont refusé de faire des commentaires pour cette histoire.

Le changement dans la dynamique du pouvoir a été exceptionnellement rapide, a déclaré M. Moyer, qui a indiqué que son entreprise avait récemment obtenu des économies d'une valeur de 6,8 millions de dollars pour un client d'UPS. Plus tôt dans l'année, ce même client a vu une demande de réduction de 500 000 dollars rejetée, a ajouté M. Moyer, sans préciser le nom du client.

Bien que les accords varient considérablement d'un client à l'autre, les expéditeurs réalisent généralement des économies de l'ordre de 8 à 12 % par rapport aux prix catalogue, a déclaré Mark Taylor, directeur principal des services de conseil en transport chez Korber Supply Chain. Ces remises sont similaires à celles que les entreprises ont obtenues avant la pandémie.

Bien que ces économies soient loin de compenser des années de hausse des prix, un retour aux niveaux de remise antérieurs "ressemble à une aubaine", a déclaré M. Taylor, ancien chef de projet chez FedEx Ground.

UN DÉCALAGE DE TROIS DÉCENNIES

Un décalage béant entre l'offre et la demande menace d'exacerber les pressions sur les bénéfices des transporteurs.

UPS, FedEx, USPS et Amazon combinés ont la capacité de livrer plus de 110 millions de colis par jour, alors que leurs clients n'en envoient qu'environ 70 millions par jour - le plus grand déséquilibre depuis au moins trois décennies, a déclaré Satish Jindel, président de la société de conseil en livraison ShipMatrix.

Selon l'indice TD Cowen/AFS Ground Pacrel Freight Index, les tarifs de livraison par voie terrestre au troisième trimestre devraient baisser de 0,55 % par colis par rapport à la même période de l'année précédente.

Si une telle évolution n'est pas forcément significative pour les petites entreprises, elle peut se traduire par des économies importantes pour les gros clients, a déclaré Micheal McDonagh, président des services de colis chez AFS Logistics.

Les remises augmentent également pour les tarifs de livraison de colis express par voie aérienne, qui devraient diminuer de 1,5 % par rapport au deuxième trimestre mais augmenter de 1,9 % par rapport à l'année précédente, a-t-il ajouté.

La baisse de la demande a touché FedEx plus tôt et plus durement qu'UPS, selon les conseillers en tarification, ce qui l'a incité à commencer à pratiquer des remises plus tôt et de manière plus agressive qu'UPS.

Mais UPS a également renforcé ses activités avant l'expiration, le 31 juillet, de son contrat avec les quelque 340 000 travailleurs représentés par la Fraternité internationale des camionneurs (International Brotherhood of Teamsters).

UPS a ajouté à la pression en luttant pour récupérer les 1,2 million de colis quotidiens que les clients ont redirigés vers FedEx, USPS et leurs rivaux régionaux cet été, avant la menace d'une grève des Teamsters, ont déclaré les consultants en tarification.

FedEx a déclaré qu'elle pouvait conserver les quelque 400 000 colis quotidiens qu'elle a ajoutés pendant les négociations avec UPS sans baisser ses prix.

Mais les experts sont sceptiques, d'autant plus qu'UPS propose de couvrir les frais de résiliation anticipée pour les clients qui sont passés à FedEx.

"En raison de l'agressivité d'UPS, FedEx n'hésite pas non plus à faire ce qu'il faut pour gagner des marchés", a déclaré Jey Yokeley, vice-président des ventes pour la société de conseil en négociation TransImpact.