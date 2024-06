Les contrats à terme sur le Nasdaq et le S&P 500 ont progressé mercredi, Nvidia et d'autres titres de puces électroniques continuant à reprendre de la vigueur avant la publication d'un taux d'inflation clé cette semaine, tandis que les actions de FedEx ont grimpé en flèche à la suite de prévisions de bénéfices annuels optimistes.

Le fabricant de puces Nvidia a grimpé de 2,2 % avant le marché, se remettant de ses récentes pertes, tandis que les valeurs des semi-conducteurs Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing et Arm Holdings ont gagné 1 % chacune.

Micron Technology a également bondi de 3 % avant la publication de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture du marché.

Le Nasdaq, l'indice S&P 500 des technologies de l'information et l'indice Philadelphia SE Semiconductor ont tous enregistré des gains de plus de 1 % mardi.

La hausse des valeurs liées à l'intelligence artificielle devrait laisser une empreinte considérable sur la reconstitution finale des indices Russell vendredi.

Les mégacapitalisations telles que Meta Platforms et Alphabet ont légèrement augmenté dans les échanges de prémarché après avoir fait un bond de plus de 2 % mardi. Apple et Amazon.com ont également progressé mercredi.

À 5:31 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 6 points, ou 0,02%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 9,75 points, ou 0,18%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 64,5 points, ou 0,32%.

Les investisseurs se sont également préparés à l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de vendredi, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale. La Fed ne prévoyant qu'une seule baisse des taux d'intérêt en décembre, tous les regards se porteront sur la modération attendue des pressions sur les prix.

Les acteurs du marché considèrent qu'il y a près de 60 % de chances que les taux d'intérêt soient réduits de 25 points de base en septembre, et environ deux réductions d'ici la fin de l'année, selon les données FedWatch de LSEG.

Le géant de la livraison FedEx a bondi de 13,5 % après avoir annoncé un bénéfice pour l'exercice 2025 supérieur aux estimations.

Rivian a grimpé de 37 % après que le constructeur automobile allemand Volkswagen a déclaré qu'il investirait jusqu'à 5 milliards de dollars dans le fabricant américain de véhicules électriques dans le cadre d'une nouvelle coentreprise contrôlée à parts égales.

Albemarle a augmenté de 2,5 %, car le premier producteur mondial de lithium prévoit d'organiser davantage de ventes aux enchères pour le métal utilisé dans les batteries des véhicules électriques. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta)