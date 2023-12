Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mercredi, les investisseurs reprenant leur souffle après un rallye déclenché par la probable réorientation de la Réserve fédérale vers une politique dovish, tandis que FedEx a chuté après avoir publié des perspectives sombres.

Les trois principaux indices ont progressé de plus de 2 % depuis le verdict de la Fed du 13 décembre, dans lequel les responsables politiques prévoyaient une baisse des taux d'intérêt d'ici à la fin de 2024, le Dow Jones atteignant des records tous les deux jours et le S&P 500 étant à portée de main de ses niveaux de clôture les plus élevés depuis janvier 2022.

Depuis lors, les responsables des banques centrales ont tenté de contenir l'euphorie des investisseurs, le dernier en date étant Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, qui a déclaré que de nouveaux progrès dans la lutte contre l'inflation seraient le facteur décisif de toute décision de la banque centrale de réduire les taux d'intérêt l'année prochaine.

Les traders s'attendent néanmoins à ce que la Fed assouplisse les conditions de crédit de plus de 125 points de base d'ici septembre prochain, avec 71,1 % de chances que la première réduction de 25 points de base intervienne dès le mois de mars.

"Nous avons constaté que les sentiments positifs ont commencé en octobre, mais qu'ils ont vraiment pris de l'ampleur en décembre et, évidemment, la semaine dernière, lorsque le FOMC s'est montré beaucoup plus dovish que prévu... et les traders commencent maintenant à évaluer la durabilité d'un nouveau rallye", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Sur le front des données économiques, les investisseurs attendent les données sur la confiance des consommateurs qui devraient s'améliorer à 104 en décembre, selon un sondage Reuters, et les ventes de maisons existantes en novembre, toutes deux attendues à 10h00 (heure de l'Est).

Pendant ce temps, FedEx a chuté de 9,9% dans les échanges avant la cloche après que la société de livraison mondiale ait réduit ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année et ait rapporté un bénéfice trimestriel bien en deçà des objectifs des analystes, alors que sa plus grande activité Express a vu la demande de l'U.S. Postal Service chuter.

Les résultats ont également entraîné une baisse de 2,8 % des actions de la société rivale United Parcel Service dans des échanges limités.

"Alors que de nombreux indicateurs économiques sont rétrospectifs, la logistique prend la température en temps réel, de sorte que cette série de résultats devrait troubler de nombreux investisseurs", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

À 5:55 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 44 points, soit 0,12%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 8,25 points, soit 0,17%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 47,75 points, soit 0,28%.

Parmi les composantes technologiques du Nasdaq, Microsoft, Apple et Amazon.com ont glissé entre 0,4 % et 0,5 %, tandis que Nvidia a glissé de 0,9 %.

Alphabet a chuté de 0,4 % après qu'un rapport ait indiqué que Google prévoyait de réorganiser une grande partie de son unité de vente de publicité, qui compte 30 000 personnes, citant une personne ayant connaissance de la situation. (Rapport de Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)