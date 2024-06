Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés et presque inchangés mercredi, avec des échanges agités, les investisseurs remettant en cause leurs paris sur les secteurs non technologiques dans l'attente d'un rapport sur l'inflation américaine plus tard dans la semaine.

Le S&P 500 était en légère baisse et le Dow et le Nasdaq en légère hausse en début d'après-midi. Le principal fabricant de puces, Nvidia, a inversé les gains initiaux et a perdu 2 %, ses pertes pesant sur l'indice Philadelphia SE Semiconductor, qui a baissé de 1 %.

L'indice S&P 500 des technologies de l'information a baissé de 0,13 % au cours d'une nouvelle séance volatile pour le secteur, qui a joué un rôle déterminant dans l'ascension de Wall Street vers des sommets record cette année.

Parmi les 11 principaux secteurs industriels du S&P 500, seule la consommation discrétionnaire était solidement en territoire positif, en hausse de 2 %.

À 14 h 06, le Dow Jones Industrial Average a gagné 43,52 points, soit 0,11 %, à 39 155,68, le S&P 500 a perdu 2,74 points, soit 0,05 %, à 5 466,56 et le Nasdaq Composite a gagné 34,78 points, soit 0,20 %, à 17 752,43.

"Les investisseurs attendent le débat présidentiel de demain et d'autres nouvelles économiques, en particulier le rapport sur les dépenses de consommation personnelle de ce vendredi", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef chez CFRA.

Des bénéfices positifs et des données bénignes sur l'inflation pourraient encourager une plus grande rotation de la technologie vers des secteurs qui sont restés à la traîne cette année, a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group.

Fabricant d'appareils électroménagers

Whirlpool

a bondi de 14,93 % après que Reuters a rapporté que le groupe d'ingénierie allemand Robert Bosch envisageait une offre d'achat pour le fabricant américain d'appareils électroménagers.

FedEx a bondi de 14,87 % après que le géant de la livraison a annoncé un bénéfice pour l'exercice 2025 supérieur aux estimations, ce qui a permis à l'indice Dow Jones Transport d'atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un mois.

Apple a augmenté de 2,55 % après que Rosenblatt a relevé le titre du fabricant de l'iPhone de "neutre" à "achat". Tesla a bondi de 4,43 % pour atteindre un plus haut de près de deux mois, Stifel ayant initié une couverture avec une note d'achat.

Les actions d'Amazon Inc. ont bondi de 4,17 %, portant la valeur de marché de l'entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars, ce qui en fait la cinquième société américaine à franchir ce seuil.

"Nous allons probablement assister à la poursuite de ces fluctuations jusqu'à ce qu'il y ait un catalyseur", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

Plusieurs données économiques doivent être publiées cette semaine, avant la publication vendredi de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale.

La Fed ne prévoit qu'une seule baisse des taux d'intérêt cette année, en décembre. Mais les investisseurs considèrent qu'il y a 62 % de chances que les taux soient réduits de 25 points de base en septembre, et environ deux réductions d'ici la fin de l'année, selon l'application des probabilités de taux d'intérêt de LSEG.

Les actions des principales banques américaines, dont Morgan Stanley, Citigroup et Bank of America, ont reculé de 2,2 % à 0,67 % avant la publication par la Fed des résultats de son test annuel de résistance du secteur bancaire.

L'indice financier plus large S&P 500 a baissé de 0,63 %.

Rivian a grimpé de 21,32 % après que le constructeur automobile allemand Volkswagen a déclaré qu'il investirait jusqu'à 5 milliards de dollars dans le fabricant américain de véhicules électriques.

General Mills a chuté de 4,56 % après que le fabricant de céréales Cheerios ait annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations et une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,85 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 67 nouveaux sommets et 80 nouveaux creux sur le NYSE.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts et 6 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 154 nouveaux plus bas. (Reportage d'Ankika Biswas, Lisa Pauline Mattackal et Sruthi Shankar à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta, Saumyadeb Chakrabarty, Maju Samuel et Davie Gregorio)