Les réductions de coûts aideront-elles FedEx à combler l'écart de marge avec UPS ?

FedEx pourrait voir ses bénéfices augmenter grâce aux réductions de coûts entreprises l'année dernière, mais ses investisseurs voudront savoir si ces mesures lui ont permis de rattraper son rival United Parcel Service sur le front des marges.

Le ralentissement du transport maritime mondial a pesé sur les marges de la plupart des opérateurs du secteur, alors que le boom de la pandémie se dégonfle et que l'inflation élevée et les craintes d'une récession menacent les dépenses de consommation.

Pour éviter que ses marges ne soient affectées par un ralentissement généralisé du secteur, FedEx s'est lancée dans une campagne de réduction des coûts en septembre en fermant des bureaux, en supprimant des emplois, en réduisant sa flotte d'avions-cargos et en annulant les livraisons dominicales dans les régions éloignées, qui sont une source de profits.

"Nous pensons que ces réductions de coûts réduiront l'écart de marge et d'évaluation par rapport à UPS", a déclaré Oliver Holmes, analyste chez Atlantic Equities, ajoutant que les efforts de réduction des coûts de FedEx contribueront grandement à l'amélioration des marges de l'entreprise.

Les dépenses d'exploitation de FedEx devraient tomber à 20,81 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre 21,13 milliards de dollars pour le trimestre précédent, lors de la publication de son rapport mardi, selon les données de Refinitiv. UPS a déclaré des dépenses d'exploitation de 20,38 milliards de dollars pour son dernier trimestre.

Cependant, en ce qui concerne les marges, FedEx est largement à la traîne d'UPS, ce qui fait de la société basée à Memphis (Tennessee) une cible pour les investisseurs activistes.

Au cours des derniers trimestres, FedEx a affiché une marge bénéficiaire nette de 3,48 %, contre 8,27 % pour UPS. Les deux entreprises ont des exercices fiscaux différents.

Pour consolider ses marges à la suite des pressions exercées par un investisseur, FedEx a annoncé en avril qu'elle allait regrouper ses différentes sociétés de livraison en une seule entité, ce que certains experts considèrent comme une occasion de réduire les coûts de main-d'œuvre.

"Cela pourrait permettre de réduire les effectifs d'environ 2 000 à 3 000 postes au cours des deux prochains mois", a déclaré le consultant Satish Jindel, qui a participé à la création de la société de sous-traitance que FedEx a rachetée pour concurrencer UPS sur le marché de la livraison à domicile.

Historiquement, le principal rival de FedEx est parvenu à mieux maîtriser ses coûts, malgré une main-d'œuvre syndiquée plus coûteuse.

Selon les analystes, les dépenses ne sont pas le seul problème auquel est confronté FedEx. Ils estiment que le géant de la livraison est plus exposé à la faiblesse de la catégorie des envois aériens "express" qu'UPS, qui dépend davantage des envois terrestres privilégiés par les détaillants en ligne et d'autres expéditeurs.

"Cette dynamique a offert à UPS de meilleures opportunités de croissance organique, car la croissance du marché des envois terrestres a été supérieure à celle des envois aériens", a déclaré M. Holmes. FedEx devrait déclarer un bénéfice par action pour le quatrième trimestre de 4,89 dollars sur une base ajustée, contre 6,87 dollars l'année précédente, selon les données de Refinitiv. Le chiffre d'affaires trimestriel devrait baisser de 6,9 %, à 22,72 milliards de dollars. "Le quatrième trimestre fiscal de FedEx a eu tendance à être légèrement plus faible pour les prix du fret aérien et la demande des consommateurs", a déclaré Garrett Holland, analyste chez Baird Equity Research, après avoir abaissé les estimations de bénéfices de FedEx sur la base d'une demande plus faible tout au long du trimestre.