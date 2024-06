* Le Dow Jones gagne 0%, le S&P-500 0,2% et le Nasdaq 0,5%

* FedEx en hausse après la publication de ses chiffres trimestriels

* Whirlpool progresse

par Ankika Biswas, Lisa Pauline Mattackal et Carolina Mandl

26 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse mercredi, après une séance en dents de scie lors de laquelle les investisseurs sont restés prudents avant la publication vendredi de l'inflation américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0%, ou 15,64 points, à 39.127,80 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 8,6 points, soit 0,2% à 5.477,90 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 87,502 points, soit 0,5% à 17.805,156 points.

"Nous attendons de voir le chiffre d'inflation PCE vendredi pour obtenir plus d'informations", a déclaré Michael Green, gestionnaire de portefeuille chez Simplify.

L'inflation PCE est l'indicateur de la dynamique des prix favori de la Réserve fédérale américaine (Fed) et essentiel à la conduite de la politique monétaire.

La Fed ne prévoit qu'une baisse des taux d'intérêt cette année, au mois de décembre. Les investisseurs anticipent toutefois deux baisses au total cette année, dont une en septembre, selon les données LSEG.

"Les investisseurs attendent le débat présidentiel de demain et la publication des données économiques, notamment (l'inflation) PCE vendredi", a dit Sam Stovall, chef stratégiste chez CFRA Research.

Aux valeurs, Whirlpool a progressé après que Reuters a rapporté que le groupe allemand Robert Bosch envisageait de lancer une offre d'achat sur l'entreprise américaine.

FedEx était également à la hausse après la publication de ses chiffres trimestriels.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. (Avec la contribution de Sruthi Shankar; version française Camille Raynaud)