Raj Subramaniam nommé président et chef de la direction de FedEx Corporation ; Frederick W. Smith officiera en tant que président exécutif.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) a annoncé aujourd’hui qu’à compter du 1er juin 2022, Frederick W. Smith, président du conseil et chef de la direction, deviendra président exécutif, et Raj Subramaniam, président et chef de l'exploitation, sera promu président et chef de la direction.

En outre, R. Brad Martin, président du comité d’audit du conseil d’administration, est désormais vice-président non-exécutif du conseil d’administration. En tant que vice-président du conseil d’administration, M. Martin est le successeur désigné du conseil pour officier en tant que président du conseil d’administration. David P. Steiner, président du comité de la gouvernance, de la sécurité et des affaires publiques du conseil d’administration, continuera d’officier en tant qu’administrateur principal indépendant. MM. Smith et Subramaniam relèveront tous deux directement du conseil et le poste de chef de l’exploitation ne sera pas remplacé. Dans le cadre de la transition, M. Subramaniam a été nommé président et chef de la direction élu de FedEx Corp. à effet immédiat.

« Ces 50 dernières années, FedEx a changé le monde en connectant les personnes et les possibilités », a commenté M. Smith. « Tandis que nous sommes déjà tournés vers l’avenir, j’éprouve une très grande satisfaction du fait de savoir qu’un leader du calibre de Raj Subramaniam guidera FedEx vers un futur à succès. Dans mon rôle de directeur exécutif, j’ai hâte de me concentrer sur la gouvernance du conseil d’administration ainsi que sur les enjeux d’importance mondiale, et notamment le développement durable, l’innovation et les politiques publiques. »

« Lorsque Fred Smith a fondé FedEx, il a perturbé la pensée traditionnelle et créé une industrie. À son poste de directeur exécutif, il se concentrera sur les enjeux, les politiques et les innovations clés qui continueront de faire avancer FedEx et le monde », a déclaré M. Steiner. « Dirigeant accompli et reconnu, Raj a le soutien absolu du conseil d’administration. Il a plus de 30 années d’expérience mondiale dans la stratégie et les opérations et a mené la société à travers une période de croissance remarquable. Je n’ai aucun doute que Raj s’appuiera sur cette base et portera la société vers de nouveaux sommets. »

M. Subramaniam a été élu au conseil d’administration de FedEx en 2020 et conservera son siège au conseil. Avant d’occuper son poste de président et chef de l’exploitation de FedEx Corp., M. Subramaniam était le président et chef de la direction de FedEx Express, la plus large société de transports express au monde. Il a également occupé le poste de vice-président exécutif et directeur du marketing et de la communication de FedEx Corp., où il était responsable du développement de la stratégie d’entreprise. En outre, il a aussi occupé le poste de président de FedEx Express au Canada ainsi que plusieurs autres postes de direction et du marketing dans toute l’Asie et aux États-Unis depuis qu’il a rejoint FedEx en 1991.

« Fred est un dirigeant visionnaire et une véritable légende du monde des affaires », a déclaré M. Subramaniam. « Il a fondé une société parmi les plus grandes et les plus admirées au monde, et c’est mon honneur et mon privilège de reprendre son rôle et de bâtir sur ce qu’il a créé. Tandis que nous continuons de nous transformer en tant que société et de réinventer ce qui sera la suite, nous conservons notre philosophie Personnes-Service-Profit au cœur de nos activités. Je suis immensément fier de nos 600 000 membres de l’équipe dans le monde entier. Ensemble, nous avons mis en action des idées qui ont changé le monde en mieux et nous débloquerons de nouvelles valeurs pour nos employés, nos clients et nos actionnaires. »

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux sociétés du monde entier une vaste gamme de services de transport, de commerce électronique et d’affaires. Avec un chiffre d’affaires annuel de 92 milliards USD, la société offre des solutions commerciales intégrées, par le biais de sociétés exploitantes qui affrontent la concurrence collectivement, qui exercent leurs activités de manière collaborative, et qui innovent dans le numérique sous la prestigieuse marque FedEx. Systématiquement classée parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx motive ses près de 600 000 collaborateurs à rester focalisés sur la sécurité, sur les normes éthiques et professionnelles les plus strictes, ainsi que sur les exigences de leurs clients et de leurs collectivités. FedEx s’engage à mettre en contact les individus et les opportunités à travers le monde de manière responsable et ingénieuse, avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone dans ses opérations, d’ici 2040. Pour en savoir, rendez-vous sur fedex.com/about.

