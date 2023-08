United Parcel Service a annoncé jeudi avoir proposé une retraite anticipée à certains pilotes, alors que la plus grande entreprise de livraison de colis au monde est confrontée à la faiblesse du marché du fret aérien et à la hausse des coûts de main-d'œuvre.

UPS, dont le siège est à Atlanta, a déclaré qu'il espérait que 167 pilotes accepteraient son offre de départ volontaire, qui comprend de l'argent et des prestations de soins de santé. La société emploie actuellement environ 3 400 pilotes.

"Nous évaluons régulièrement nos opérations et procédons à des ajustements pour mieux servir nos clients", a déclaré UPS dans un communiqué.

UPS n'a pas réduit le nombre de ses pilotes depuis 2010, date à laquelle elle a licencié 111 d'entre eux.

Le 8 août, la société a revu à la baisse ses objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité pour l'ensemble de l'année en raison de la baisse du volume de colis, de l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et des pertes d'exploitation résultant des négociations contractuelles tumultueuses, mais désormais terminées, qui concernent quelque 340 000 travailleurs représentés par la Fraternité internationale des Teamsters.

Les pilotes d'UPS sont représentés par l'Independent Pilots Association, dont le porte-parole a confirmé l'offre de rachat.

Parallèlement, les pilotes de FedEx, le concurrent d'UPS, ont rejeté un accord de principe conclu par leur syndicat pour des raisons de rémunération et de sécurité de l'emploi. Alors que FedEx fusionne ses unités d'exploitation Express et Ground dans un effort de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité, certains pilotes de la société craignent que leurs emplois ne soient supprimés ou externalisés.