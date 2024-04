United Parcel Service va devenir le principal fournisseur de fret aérien de l'USPS (United States Postal Service), a annoncé la société lundi, alors que son rival FedEx s'est retiré après avoir fait pression pour obtenir un meilleur contrat avec l'agence américaine.

Les actions d'UPS ont augmenté de 1,4 % avant la fermeture de la bourse, tandis que celles de FedEx ont baissé de 1,6 %. Les conditions financières du contrat, qui doit entrer en vigueur après une "période de transition", n'ont pas été divulguées.

UPS a déclaré que l'attribution du service postal était "significative".

L'USPS est le plus gros client du segment aérien Express de FedEx. La société a déclaré qu'elle était prête à mettre fin à cette relation de 22 ans si les conditions du contrat existant, qui doit expirer le 29 septembre, ne s'amélioraient pas.

FedEx, qui s'efforce de réduire ses dépenses pour lutter contre la baisse de la demande de fret et une structure de coûts pléthorique, a déclaré lundi qu'elle ne prolongerait pas son contrat avec USPS.

"Les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur des conditions mutuellement avantageuses pour prolonger le contrat", a déclaré FedEx dans un document officiel.

En tant que premier prestataire de services aériens nationaux de l'USPS, FedEx a soutenu le service Priority Mail et d'autres services rapides de l'agence.

L'expiration du contrat avec USPS entraînerait la perte de près de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, ce qui permettrait de financer des centaines d'emplois de pilotes chez FedEx. Toutefois, cette perte poussera FedEx à réduire sa capacité aérienne, ce qui lui sera bénéfique à moyen terme, selon certains analystes.

L'entreprise de livraison de colis doit encore conclure un nouvel accord contractuel avec ses pilotes.

Les paiements de l'USPS à FedEx ont diminué à environ 1,73 milliard de dollars au cours de l'exercice 2023, contre 2,4 milliards de dollars au cours de l'exercice clos en septembre 2020, après que le service postal a transféré les lettres et les colis des avions vers des camions plus économiques. (Reportage d'Ananta Agarwal et Deborah Sophia à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza, Varun H K et Sriraj Kalluvila)