Une cour d'appel fédérale a annulé jeudi un verdict de 366,2 millions de dollars contre FedEx, dans une affaire intentée par une responsable commerciale noire qui affirmait que la société de livraison de colis l'avait licenciée en représailles pour avoir accusé son supérieur de discrimination raciale.

La 5e cour d'appel du circuit américain a déclaré que la plaignante, Jennifer Harris, n'avait droit à aucune des 365 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs qu'un jury de Houston lui avait accordés en octobre 2022.

Elle a également réduit les dommages-intérêts accordés à Mme Harris pour préjudice moral, angoisse mentale et désagréments à 248 620 dollars au lieu de 1,16 million de dollars, bien qu'elle ait estimé qu'il y avait suffisamment de preuves à l'appui de sa plainte pour représailles.

FedEx a déclaré dans un communiqué qu'elle restait persuadée d'avoir agi correctement en ce qui concerne le licenciement de Mme Harris et qu'elle était satisfaite de la décision du tribunal de réduire les dommages-intérêts.

Les avocats de Mme Harris n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les dommages-intérêts accordés à FedEx, dont le siège se trouve à Memphis (Tennessee), étaient parmi les plus importants dans une affaire de partialité ou de représailles sur le lieu de travail aux États-Unis impliquant un seul travailleur.

M. Harris avait travaillé pour FedEx pendant plus de 12 ans, d'abord comme représentant commercial, puis comme directeur commercial de district, avant d'être licencié en janvier 2020.

Elle a déclaré que son licenciement découlait de ses plaintes concernant son superviseur, une femme blanche, qui lui avait donné une mauvaise évaluation de ses performances et qui, selon Mme Harris, avait tenté de la rétrograder.

Mais la cour d'appel de la Nouvelle-Orléans a déclaré que Mme Harris ne s'était pas acquittée de la "lourde charge" prévue par le titre VII de la loi de 1964 sur les droits civils, qui consiste à démontrer que FedEx a agi avec malveillance ou indifférence insouciante à son égard, face à un "risque perçu" que ses actions violeraient la loi fédérale.

Le juge de circuit Cory Wilson a déclaré que les preuves suggéraient que le superviseur pensait que Mme Harris devait être sanctionnée pour insubordination, et non en représailles de ses plaintes.

"Pour les dommages-intérêts punitifs, c'est l'intention subjective de l'employeur qui compte", a écrit M. Wilson au nom d'un groupe de trois juges.

L'affaire est Harris v. FedEx Corporate Services Inc, 5th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 23-20035. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Reportage complémentaire de Nilutpal Timsina ; Rédaction de Stephen Coates et Christopher Cushing)