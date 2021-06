Wall Street monte après une inflation américaine conforme aux attentes

New York (awp/afp) - La Bourse de New York progressait vendredi matin, au lendemain de records pour le Nasdaq et le S&P 500, après la publication des chiffres de l'inflation en mai aux Etats-Unis, qui n'ont pas surpris le marché.

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones montait de 0,50% à 34.367,07 points, le Nasdaq de 0,15% à 14.390,57 points et le S&P 500 de 0,22% à 4.275,81 points.

L'inflation aux Etats-Unis a atteint 3,9% sur un an le mois dernier, dans un contexte de forte reprise de l'économie américaine, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce.

La hausse, dûe en grande partie à l'envolée des prix de l'énergie, est certe marquée, mais elle correspond aux attentes de Wall Street.

Sur un mois, l'inflation a par ailleurs ralenti à +0,4%, contre +0,6% en avril.

Pour Patrick O'Hare de Briefing, le fait que les indices new-yorkais progressent après ces chiffres est le signe que "nous sommes proches du pic d'inflation, ce qui veut dire que les acteurs du marché anticipent de meilleures nouvelles liées à l'inflation dans les prochains mois".

L'indice Dow Jones était également porté vendredi par la santé boursière étincelante de Nike (+15,04%), qui a fait part la veille d'un solide chiffre d'affaires trimestriel (mars à mai) en Amérique grâce à la reprise des activités sportives et à la progression continue des ventes en ligne.

Parmi les autres valeurs du jour, FedEx chutait de 4,77% malgré des résultats meilleurs que prévu mais visiblement pas suffisants aux yeux de Wall Street. Le groupe américain de transport de lettres et de colis a aussi évoqué des difficultés à garnir ses effectifs pour répondre à la demande.

Virgin Galactic (+14,31%) s'envolait après avoir reçu l'autorisation de faire voler des clients dans l'espace de l'agence américaine du transport aérien, qui donne ainsi officiellement son feu vert au tourisme spatial.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine était proche de l'équilibre à 1,49%.

dho/jum/eb