Feintool affine son ambition de croissance

Zurich (awp) - Le constructeur de presses et machines de découpage de métaux Feintool revoit ses ambitions de croissance à la hausse pour l'année en cours, au sortir de la première moitié de l'exercice. La rentabilité par contre a pris comme prévu le chemin de la cave. Le groupe bernois annonce parallèlement à ses résultats semestriels la nomination de Torsten Greiner au poste de directeur général dès l'an prochain, en remplacement de Knut Zimmer.

Prenant note d'un départ motivé par des raisons personnelles, le président du conseil Alexander von Witzleben "regrette profondément" dans le communiqué la décision de Knut Zimmer. Son successeur pilotait jusqu'à récemment le sous-traitant automobile allemand Edscha.

Sur le plan opérationnel, les recettes ont bondi à mi-parcours de plus d'un tiers pour atteindre 411,5 millions de francs suisses. L'excédent d'exploitation avant charges d'intérêts et impôts (Ebit) a par contre reculé d'un quart à 14,6 millions, quand le bénéfice net a été élagué de 35,6% à 8,5 millions, énumère le compte-rendu à mi-parcours diffusé mardi.

Nonobstant la chute de rentabilité, largement attendue, la copie rendue par l'industriel de Lyss demeure supérieure à tous égards aux projections du consensus AWP. Le chiffre d'affaires n'était pas attendu au-delà de 393,4 millions, l'Ebit au-dessus de 13,3 millions et le bénéfice net en amont de 7,7 millions.

Prêt Covid effacé

Le groupe rappelle avoir bénéficié en début d'année dernière d'un effacement de prêt Covid-19 obtenu aux Etats-Unis, générant un excédent opérationnel de 7,6 millions de francs suisses. Le canton de Berne avait pour sa part approuvé une demande de compensation pour cas de rigueur de 3,0 millions sur cette même période de comparaison.

Ces contributions exceptionnelles avaient alors plus que compensé un correctif de valeur de 8,3 millions sur les installations de la division System Parts.

La direction affine à la hausse son ambition en matière de revenus pour l'année en cours, tablant désormais sur 850 millions contre encore "plus de 800 millions" au dernier pointage. La barre pour l'excédent brut (Ebitda) reste fixée à plus de 10% et celle pour l'Ebit à plus de 3%.

Les entrées de commandes dans les pièces détachées (System Parts) sont jugées trop volatiles pour faire l'objet d'une publication. La demande dans le découpage de métaux (Fineblanking) s'est affaissée d'un bon tiers pour représenter 14,9 millions, n'empêchant pas le carnet de commandes de s'étoffer de près de 40% à 18,1 millions.

