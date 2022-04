Feintool détaille son augmentation de capital

Données financières CHF USD EUR CA 2022 860 M 887 M 841 M Résultat net 2022 25,0 M 25,8 M 24,5 M Dette nette 2022 79,1 M 81,6 M 77,4 M PER 2022 8,83x Rendement 2022 3,33% Capitalisation 221 M 228 M 216 M VE / CA 2022 0,35x VE / CA 2023 0,29x Nbr Employés 2 567 Flottant 40,3% Graphique FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Clôture 45,05 CHF Objectif de cours Moyen 55,00 CHF Ecart / Objectif Moyen 22,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Knut Zimmer CEO, Head-System Parts & Business Unit System Samuel Kunzli Chief Financial Officer Alexander von Witzleben Chief Executive Officer Bernhard Geisen Chief Information Officer Heinz Loosli Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG -22.06% 228 CUMMINS INC. -10.67% 27 078 RHEINMETALL AG 158.85% 9 931 CUMMINS INDIA LIMITED 9.03% 3 697 DORMAN PRODUCTS, INC. -14.48% 2 901 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION -16.45% 2 765