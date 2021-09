Feintool entame une collaboration avec Sitec en Chine

Zurich (awp) - Feintool et l'allemand Sitec ont signé un protocole d'accord pour coopérer en Chine dans la fabrication d'éléments nécessaires à des véhicules équipés de pile à combustible, qui connaissent une forte croissance.

Le constructeur suisse de machines de découpe et d'usinage de métaux et le fournisseur allemand de systèmes de production automatisés et de traitements laser vont collaborer dans la production de plaques bipolaires métalliques pour piles à combustibles, précise Feintool jeudi dans un communiqué.

Sitec mettra ainsi à disposition des machines et des employés dans l'usine Feintool de Taicang, près de Shanghai, pour produire en grande quantité ces composants. "Chaque véhicule alimenté par une pile à combustible nécessite jusqu'à 400 plaques", d'après le document. "Les besoins importants offrent un grand potentiel que nous voulons exploiter."

