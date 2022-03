Feintool: rebond de l'activité en 2021 et augmentation de capital

Zurich (awp) - Les résultats du spécialiste de l'usinage et de la découpe de tôles Feintool ont rebondi en 2021, après une année 2020 difficile dans le contexte de la pandémie. L'entreprise a également reçu le feu vert pour la reprise de la société allemande Kienle + Spiess et prévoit à cet effet une augmentation de capital.

Le bénéfice net s'est inscrit à 19,2 millions de francs suisses, contre une perte de 3,9 millions à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 19,5% à 588,1 millions, écrit Feintool mardi dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation Ebit a atteint 34,4 millions, contre 3,0 millions en 2020. La marge Ebit est de 5,8%.

Lors de la prochaine assemblée générale, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 1 franc par action.

Les chiffres sont conformes aux prévisions des analystes interrogés par AWP.

L'exercice 2021 a été marqué par un rebond de la demande assorti de problèmes d'approvisionnement et des augmentation de coûts. L'industrie automobile a été durement touchée, et des millions de voitures n'ont pas pu être construites, souligne Feintool.

La moitié de la croissance repose sur la progression des ventes tandis que l'autre moitié est à attribuer à la hausse des coûts, qui s'est traduite par une hausse des prix de vente, indique Feintool.

Les autorités en matière de cartels ont approuvé le rachat par Feintool de la société allemande Kienle + Spiess, annoncée en décembre dernier. A cet effet, Feintool entend augmenter son capital de 200 millions de francs suisses. Le prix d'émission des nouvelles actions n'a pas encore été publié.

Les pénuries de puces électroniques vont rester problématiques cette année, estime Feintool. Les prix de l'énergie et des matières premières devraient également constituer un défi. L'entreprise prévoit une normalisation à partir du deuxième trimestre, assortie d'un effet de rattrapage.

Sous réserve de circonstances imprévues, l'entreprise table sur un chiffre d'affaires de plus de 800 millions de francs suisses et une marge Ebit de plus de 3%.

rq/fr