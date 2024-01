Feintool International Holding AG est une société holding basée en Suisse qui fournit des technologies de découpage fin, des équipements d'automatisation et des composants en plastique et en métal. La société est divisée en trois secteurs d'activité : Feintool Fineblanking Technology ; Feintool System Parts, et Feintool Automation. En outre, elle exploite également un secteur d'activité interne, Finance/Autres, qui décrit ses activités de holding. Le secteur d'activité Feintool Fineblanking Technology comprend le développement, la fabrication et la vente de presses, d'outils, de systèmes périphériques et de tous les services connexes. Le secteur d'activité Feintool System Parts développe, fabrique et vend des composants de systèmes et des assemblages utilisant la technologie du découpage fin. Le secteur d'activité Feintool Automation propose une gamme de systèmes d'assemblage. La société opère par le biais de filiales situées en Suisse, en Allemagne, notamment Gabler Feinschneidtechnik GmbH, aux États-Unis, au Japon et en Chine.