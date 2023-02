Feintool voit ses ventes décoller en 2022, mais pas la rentabilité

Zurich (awp) - Le constructeur de presses et machines de découpage de métaux Feintool a vu ses ventes décoller l'année dernière, notamment grâce aux augmentations de prix et une acquisition. L'envolée des coûts des matériaux, de l'énergie et du personnel ont par contre pénalisé la rentabilité. Le dividende a du coup été révisé en nette baisse.

Entre janvier et décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est envolé de 46,4%, ou de 52,6% au niveau organique, à 861,0 millions de francs suisses. Les ventes de Kienle+Spiess, rachetée en mars dernier, ont contribué à hauteur de 217,5 millions, a annoncé mardi la société bernoise dans un communiqué.

La rentabilité a par contre pris l'eau. Le résultat d'exploitation (Ebit), avant élément exceptionnel, a chuté de 22,5% à 26,7 millions de francs suisses, tandis que le bénéfice net a baissé de 14,2% à 16,5 millions.

Alors que les recettes dépassent les prévisions des analystes consultés par l'agence AWP, l'Ebit et le profit net sont quasiment conformes aux projections du marché.

L'entreprise proposera à ses actionnaires un dividende nettement raboté à 34 centimes par titre, après 1 franc pour 2021. Les analystes tablaient eux sur une rémunération de 64 centimes par action en moyenne.

Pour 2023, la direction vise un chiffre d'affaires d'environ 900 millions de francs suisses et un Ebit avant éléments exceptionnels entre 25 et 30 millions.

al/vj