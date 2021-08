Feintool voit son bénéfice bondir au premier semestre

Zurich (awp) - Le spécialiste de l'usinage et de la découpe de tôles Feintool a retrouvé les chiffres noirs sur les six premiers mois de l'année. Le bénéfice net a bondi à 13,5 millions de francs suisses, après une perte de 17,5 millions à la même période un an plus tôt, a-t-il indiqué jeudi.

A la faveur de la reprise dans l'industrie automobile, un important débouché, les ventes ont bondi de 42,6% à 303 millions. La croissance a été portée par la division System Parts, alors que Fineblanking Technologie, soit le découpage, a essuyé un repli des ventes.

Le résultat opérationnel (Ebit) a retrouvé les chiffres noirs, à 19,2 millions, après une perte de 17,4 millions au premier semestre 2020. La marge afférente a atteint 6,3%. La rentabilité a été soutenue par un environnement de marché plus stable et des mesures d'efficience, notamment dans les processus de production.

L'entreprise avait déjà dévoilé dans un compte-rendu préliminaire une grande partie de ses chiffres mi-juillet. Les ventes étaient alors attendues à 300 millions de francs suisses et la marge opérationnelle (Ebit) autour de 6%.

A titre de comparaison, la firme bernoise avait essuyé un élagage d'un tiers de ses recettes à 212 millions sur la même période l'an dernier et son résultat opérationnel était passé dans le rouge pour plus de 17 millions.

La reprise devrait se poursuivre au cours de la deuxième moitié de l'année, même si la chaîne d'approvisionnement à l'échelle internationale reste imprévisible.

La pénurie de semi-conducteurs sur le marché automobile, de même que la hausse des prix des matières premières continueront ainsi de peser.

Pour l'ensemble de l'année, la société table sur des ventes comprises entre 580 et 600 millions et sur une marge Ebit avant effets exceptionnels d'environ 6%.

