Femasys Inc. est une société biomédicale dont l'objectif est de transformer les soins de santé des femmes. La société s'attache à fournir aux femmes du monde entier des technologies de produits non chirurgicaux, accessibles en cabinet, améliorant les soins aux patientes et l'économie globale de la santé. La société a deux produits candidats principaux : FemBloc et FemaSeed. FemBloc est une solution de contrôle des naissances permanente en cours de développement. FemaSeed est un traitement de l'infertilité par insémination artificielle. La société propose également le dispositif FemVue Saline-Air pour le diagnostic de l'infertilité et FemCerv Endocervical Sampler pour le diagnostic du cancer du col de l'utérus. FemCerv est un produit de curetage endocervical stérile, à usage unique et jetable, qui peut être utilisé pour prélever des échantillons de cellules et de tissus du col de l'utérus, y compris à l'appui de tests supplémentaires à la suite d'un test Pap anormal pour évaluer tout problème tel qu'un cancer, dans le cadre d'une procédure relativement indolore en cabinet.