Fenbo Holdings Limited a annoncé la nomination de M. Meng Derong en tant que coprésident et directeur non exécutif indépendant, à compter du 1er janvier 2024. M. Meng a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'entreprise, en particulier dans la gestion opérationnelle des systèmes de chaîne d'approvisionnement. Il a accumulé de riches connaissances et une expérience pratique dans des domaines tels que la planification stratégique d'entreprise, la gestion organisationnelle, le marketing intégré, la création de marques et le développement de produits en amont et en aval. M. Meng possède également d'excellentes compétences en matière de communication professionnelle, de négociation, de développement commercial et de relations publiques.

Il possède une expérience pratique dans des domaines tels que la fabrication industrielle, l'internet des objets, le développement de la chaîne d'approvisionnement et le marketing des médias sociaux. M. Meng est titulaire d'une licence en économie et gestion de l'Institut de technologie de Yancheng. Il est actuellement président exécutif de Dijiu (Shenzhen) Supply Chain Group Co.

Ltd, une entreprise spécialisée dans le développement, la mise en œuvre et la gestion de la logistique de la chaîne d'approvisionnement depuis les canaux de vente traditionnels jusqu'aux plateformes de commerce électronique, en mettant l'accent sur les produits agricoles.