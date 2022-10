Hong Kong espère que le Congrès chinois pourra relancer l'économie et inverser la chute des introductions en bourse

Les verrouillages continus de COVID-19 ont été accusés de ralentir considérablement la croissance économique de la Chine, de la couper du reste du monde et d'entamer l'appétit des investisseurs pour les actifs chinois.

Toute évolution vers l'ouverture des frontières de la Chine et la stimulation de la demande dans ce pays renforcerait la confiance et les transactions commerciales, selon les avocats et les analystes. Hong Kong n'a commencé que récemment sa propre réouverture, en assouplissant ses politiques virales sévères qui ont terni ses références en tant que centre financier mondial.

"Avec un peu de chance, la situation économique mondiale s'améliorera l'année prochaine et je m'attends à ce que l'on se concentre davantage sur les questions commerciales et économiques en Chine après le 20e congrès du parti", a déclaré Richard Wang, associé de Freshfields à Hong Kong, ajoutant que cela devrait conduire davantage d'entreprises à chercher à lever des capitaux.

L'activité d'introduction en bourse (IPO) à Hong Kong, qui est traditionnellement dominée par les sociétés du continent, est tombée à son plus bas niveau depuis neuf ans en raison de la chute des marchés chinois, de l'escalade des tensions sino-américaines et du durcissement de l'environnement réglementaire en Chine.

Les ambitions de cotation internationale ont été mises en veilleuse depuis que la Chine a annoncé de nouvelles règles, qui doivent encore être finalisées, pour les entreprises souhaitant vendre des actions en dehors des marchés continentaux.

Il n'y a eu que 9,28 milliards de dollars d'introductions en bourse à Hong Kong cette année, contre 37,1 milliards de dollars pour la même période en 2021, selon les chiffres de Refinitiv. La valeur des nouvelles ventes d'actions est la plus faible depuis 2013.

En outre, plus de 80 % des introductions en bourse à Hong Kong cette année se négocient sous l'eau depuis leurs débuts, selon les données de Dealogic.

Les introductions en bourse en Chine continentale ont permis de lever 54,12 milliards de dollars, soit une baisse de 33 % par rapport aux 80,89 milliards de dollars des trois premiers trimestres de 2022, selon les données de Refinitiv. Cependant, le STAR de Shanghai et la bourse de Shenzhen sont les deux marchés d'introduction en bourse les plus actifs au monde, selon les données.

"Les gens s'attendent à ce que les choses s'ouvrent après la réunion, mais en termes de moment où vous verrez cela, ce ne sera pas un changement du jour au lendemain", a déclaré Stephanie Tang, associée du cabinet d'avocats Hogan Lovells.

"Comment cela va évoluer, il n'y a pas un seul facteur déterminant, mais l'attente raisonnable est que nous verrons l'activité des transactions progresser de la fin de 2022 vers le printemps 2023."

La plupart des économistes doutent toutefois que les décideurs chinois proposent prochainement des signaux concrets d'un assouplissement de la politique du zéro COVID ou une feuille de route pour la réouverture des frontières.

Les infections COVID sont à leur plus haut niveau depuis août et on estime que 36 villes sont sous confinement ou sous une forme de contrôle avant la réunion qui commence dimanche.

Une plus grande certitude politique dans des domaines tels que la technologie et l'éducation ne pourrait se préciser qu'après les deux sessions annuelles du parlement chinois en mars, ont déclaré les avocats.