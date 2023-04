Le suédois Northvolt développe des batteries pour les avions électriques

Alors que l'industrie aéronautique s'efforce de concevoir des modèles plus économes en carburant, le poids élevé des batteries lithium-ion traditionnelles a empêché les constructeurs d'avions de suivre les traces des constructeurs automobiles en construisant des moteurs électriques.

"Grâce à ce nouveau programme, nous construirons des systèmes de batteries certifiables permettant d'améliorer considérablement les performances des avions", a déclaré Richard Wang, directeur général de Cuberg's, dans un communiqué.

L'entreprise a commencé à tester le système de batterie qui, selon elle, est suffisamment léger pour être installé sur un avion afin de rendre le vol électrique sûr et durable.

En juillet 2022, Northvolt et Cuberg ont déclaré avoir fait une percée dans le développement de la batterie lithium-métal, dont les cellules ont une durée de vie suffisamment longue pour être utilisées sur de plus longues distances et pour transporter des véhicules plus lourds.