Fenie Brossette est spécialisé dans la commercialisation de matériels industriels et de BTP. Le groupe développe également une activité de production, de vente et de location d'équipements d'échafaudage, de stockage et d'éclairage. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services : - produits métallurgiques et de raccordement : tubes en acier inoxydables, robinetteries, tuyaux d'évacuation, équipements de chauffage et de climatisation, compteurs d'eau, équipements d'assainissement, etc. ; - équipements d'échafaudage, d'éclairage et de stockage : tribunes, chapiteaux, tours d'éclairage et de sonorisation, charpentes, caillebotis, luminaires d'éclairage public, motifs lumineux, projecteurs, etc. ; - équipements miniers et de travaux publics : matériels de forage (chariots de perforation hydrauliques et brise-roches hydrauliques), engins de bâtiment (bétonnières, dumpers, matériels de compactage, monte-charges, etc.) et groupes électrogènes. En outre, le groupe propose des prestations d'études, de fourniture, de montage et de mise en service de stations de concassage.

Secteur Machines et équipements industriels