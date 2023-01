Fenix Entertainment annonce un partenariat avec Epico Play

(Alliance News) - Fenix Entertainment Spa a annoncé jeudi avoir signé un accord préliminaire de partenariat avec la société technologique Epico Play pour la création de contenus audiovisuels inédits et exclusifs principalement dans le monde du divertissement sportif.

Epico Play, a déclaré Fenix dans une note, est une société technologique qui développe des solutions numériques et du contenu éditorial engageant dans le monde du sport et du divertissement, et compte parmi ses clients des clubs et des ligues sportives de premier plan.

Le partenariat "réunira la force de production, la créativité, la qualité technique et les capacités d'engagement typiques des produits cinématographiques et télévisuels de Fenix, avec l'expérience, le savoir-faire et la technologie d'interaction innovante d'Epico Play, dans le but principal de développer conjointement une série de projets de production verticale dédiés aux clubs, ligues et fédérations sportives", a ajouté la société.

"Le partenariat permettra également de développer des destinations et des expériences de visionnage interactives et engageantes dans le monde du cinéma et de la télévision", conclut Fenix.

Jeudi, Fenix Entertainment a clôturé dans le rouge de 7,4 pour cent à 2,00 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

