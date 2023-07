(Alliance News) - Fenix Entertainment Spa a annoncé mardi la signature d'un accord avec Galassia Cinema, une société nouvellement créée qui est actuellement engagée dans la mise en place d'un vaste circuit de salles de cinéma, comptant actuellement environ 200 associés et 200 autres en cours d'affiliation, dans toute l'Italie.

"Grâce à cet accord, Fenix Entertainment renforce la branche distribution de la société, en étant en mesure de garantir la sortie en toute sécurité dans les salles du circuit des films de sa propre production et/ou de ceux acquis auprès de tiers pour la distribution. La collaboration est fonctionnelle pour créer une structure de distribution théâtrale vigoureuse", a expliqué la société dans une note.

"Fenix, en outre, vise avec cet accord à renforcer sa présence à l'étranger et à devenir un point de référence pour le cinéma international à distribuer en Italie".

"Dans cette optique, l'un des points centraux de l'accord entre Fenix et Galassia Cinema est celui d'une collaboration exclusive, étroite et profitable pour l'acquisition, la distribution et l'exploitation conjointe sur le territoire italien de films internationaux à fort potentiel qualitatif et commercial, qui vise à positionner les deux sociétés comme un acteur majeur dans le panorama de la distribution cinématographique en Italie".

Fenix Entertainment est dans le vert de 9,5% à EUR 0,012 par action.

