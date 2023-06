Fenix, accord de développement avec Casa delle Visioni pour un long métrage

(Alliance News) - Fenix Entertainemnt Spa a annoncé lundi qu'elle a signé un accord de co-développement avec la société de production Casa delle Visioni concernant un projet de long métrage avec le titre provisoire "Aditi", actuellement en phase d'écriture.

Le scénario sera développé par Stefano Lorenzi et Matteo Ferri, auteurs du sujet.

Le projet bénéficiera également de la prestigieuse collaboration d'Ugo Chiti, collaborateur historique de Matteo Garrone et de nombreux autres réalisateurs italiens importants. Ugo Chiti a remporté le David Di Donatello lors de la dernière cérémonie de remise des prix pour le scénario de "La Stranezza" de Roberto Andò, qui a été le film italien le plus regardé en 2022.

Cette récompense est la sixième de sa carrière dans la même catégorie, obtenue grâce aux scénarios de films aussi beaux et appréciés dans le monde entier que "Dogman", "La stoffa dei sogni", "Gomorra", "L'imbalsamatore" et "Per amore, solo per amore".

Selon le contrat signé, Fenix acquiert de Casa delle Visioni 50% des droits sur le sujet et le scénario d'"Aditi" contre 50% des coûts de développement de celui-ci.

"L'accord marque le début de la collaboration entre Fenix Entertainment et CdV, une jeune société de production pour des projets de qualité, dont le documentaire "Selfie" d'Agostino Ferrente, présenté au Festival du film de Berlin dans la section Panorama, nominé aux European Film Awards et lauréat du meilleur documentaire aux David Di Donatello Awards en 2020", a expliqué Fenix.

L'action Fenix Entertainment a clôturé lundi en baisse de 9,9 pour cent à 0,068 EUR par action.

