Fenix Entertainment SpA est une société italienne active dans le secteur du divertissement. Elle produit, coproduit et distribue des films, des documentaires, des séries télévisées (TV) et des bandes sonores, entre autres, en ciblant principalement le marché italien. La société possède et développe son portefeuille de produits. Elle est active tant au niveau local qu'international.

Secteur Production de spectacles