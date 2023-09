(Alliance News) - Fenix Entertainment Spa a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé le semestre avec une valeur de production en hausse de 36 pour cent à 18,5 millions d'euros, contre 13,6 millions d'euros au premier semestre 2022. Cependant, la société a enregistré une perte de 2,3 millions d'euros, contre un bénéfice de 463 000 euros au cours de la même période de 2022, principalement en raison de la comptabilisation d'une dépréciation et d'un amortissement de 6,3 millions d'euros pour la période.

L'augmentation de la valeur de production est largement due à la société mère Fenix, qui a elle-même enregistré une augmentation de 4,2 millions d'euros pour atteindre 12,6 millions d'euros au 30 juin, contre 8,4 millions d'euros au 30 juin 2022. Ces augmentations sont le résultat des productions cinématographiques 'Here After' en collaboration avec ClaRo Production et 'Garbage Man' en collaboration avec GiKa Production, qui sont actuellement en phase de finalisation et de post-production, explique la société dans une note.

Les coûts d'exploitation sont passés de 10,2 millions d'euros à 14 millions d'euros, principalement en raison de la production des films Here After et Garbage Man.

L'Ebitda s'est amélioré de 33 % à 4,5 millions d'euros, contre 3,4 millions d'euros, représentant 24,5 % de la valeur de production, contre 25 % au premier semestre 2022.

L'EBIT est négatif de 1,7 million d'euros, contre 12 000 euros au premier semestre 2022, en raison de l'amortissement des œuvres incluses dans la bibliothèque et de l'écart d'acquisition des sociétés détenues, pour un total de 6,2 millions d'euros.

La position financière nette est de 18,1 millions d'euros et reste stable par rapport au 31 décembre 2022.

Actuellement, "ces résultats représentent une déviation par rapport au Business Plan du groupe approuvé le 9 juin, qui fera donc l'objet d'une revue complète par la nouvelle gouvernance", a précisé la société dans une note.

En outre, la société a annoncé que Simone Manfredi a démissionné de son poste de président du conseil d'administration, avec effet immédiat, en raison d'engagements académiques et professionnels qui l'empêcheraient d'exercer son rôle avec toute la diligence requise. Pour le remplacer, Carlo Angelini, déjà administrateur, a été nommé président du conseil d'administration, et Giuseppe Nicolò a été coopté pour rétablir le nombre minimum de cinq administrateurs requis par les statuts.

En ce qui concerne l'avenir, "l'incertitude demeure sur le plan financier quant à la possibilité pour la société de continuer à utiliser le POC signé avec Negma en mars 2023 et de renégocier avec les institutions de crédit de nouveaux plans d'amortissement alignés sur la capacité réelle de remboursement de la société", peut-on lire dans le communiqué. La société effectue toutes les analyses économico-financières nécessaires, également avec le soutien de consultants spécialement désignés, afin de préparer la manœuvre financière la plus appropriée pour surmonter la phase actuelle de tension financière, en recourant, si nécessaire, aux instruments du Code de crise des entreprises".

Fenix Entertainment chute de 7,7 % pour atteindre 0,01 euro par action.

