GAGNANTS ET PERDANTS DE LA CROISSANCE EN ITALIE : Clabo en haut ; Fenix en bas

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus performants et les moins performants sur Italy Growth jeudi après-midi sur la Piazza Affari.

GAGNANTS

Clabo arrive en tête avec 8,3 % après avoir progressé de 11 % au cours des trente derniers jours. Au cours des six derniers mois, le titre a gagné 0,2% mais a enregistré une baisse de 26% au cours de l'année dernière.

Innovatec suit avec une hausse de 7,9% après avoir enregistré un gain de 0,1% au cours du dernier mois. Au cours du semestre, l'action a chuté de 14% et sur l'année, elle a cédé 23%.

PERDANTS

En queue de peloton, Fenix Entertainment, en baisse de 10% après avoir cédé 75% au cours des trente derniers jours. Sur les six derniers mois, l'action a chuté de 85% et sur un an, elle a cédé 94%.

GO Internet s'est également mal comportée, perdant 6,6 % après avoir enregistré moins 25 % au cours du dernier mois et moins 31 % au cours des six derniers mois. La performance sur l'année écoulée est également négative, au cours de laquelle le cours de l'action a chuté de 66%.

