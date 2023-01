GAGNANTS ET PERDANTS DE LA CROISSANCE EN ITALIE : Fenix en tête de liste, mauvaise Illa

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances de l'Italie Croissance, vendredi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

Fenix Entertainment est en tête de liste avec une augmentation de 14% après un mois au cours duquel il a gagné près de 79%. En revanche, les performances enregistrées au cours de l'année écoulée et des six derniers mois sont négatives, respectivement moins 58 % et moins 47 %.

Culti Milano suit avec 6,3%, après trente jours au cours desquels il a augmenté de 57% et six mois au cours desquels il a enregistré un plus de 81%. Au cours de l'année écoulée, il a enregistré une performance positive de 112%.

LOSERS

Le pire titre est Illa, dans le rouge de 17%, après un bénéfice mensuel de 50%. Au cours de l'année écoulée, Illa a laissé 99% sur la touche.

Casasold a chuté de 5,8 %, ce qui va à l'encontre de la tendance du mois dernier où il était dans le vert à hauteur de 4,7 %. Au cours de l'année écoulée, l'action a perdu 66 % et 52 % au cours des six derniers mois.

