(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth vendredi après-midi sur la Piazza Affari.

---------

GAGNANTS

----------

Radici s'envole, gagnant plus de 14%. Le titre a cédé 1,5 % au cours des trente derniers jours, mais a gagné 24 % au cours des six derniers mois et 17 % au cours de l'année écoulée.

----------

Agatos est en hausse de 4,0 % à 0,46 EUR par action. L'action a chuté de 4,7% au cours du dernier mois et de 65% au cours des douze derniers mois.

----------

PERDANTS

----------

Fenix Entertainment est en queue de peloton et abandonne 8,3%. La société a annoncé mardi que le président du conseil des commissaires aux comptes, Francesco Molinari, avait remis sa démission au président du conseil d'administration, "ne considérant pas - à son avis - que les conditions étaient réunies pour l'accomplissement de la fonction qu'il avait assumée dans le respect des prérogatives des rôles réciproques".

À la même date, Marco Ricci, en tant que membre suppléant le plus ancien, a pris la présidence du conseil des commissaires aux comptes.

Par ailleurs, la société a reçu ce jour, de la part de Negma, une demande de conversion partielle de deux obligations, pour une contre-valeur totale de 20 000 euros, contre la première tranche du POC, souscrite le 28 mars 2023, pour un montant total de 1,0 million d'euros, y compris la commission d'engagement de 100 000 euros.

----------

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.